Jean Dujardin président "dictateur" de la 8e édition du Festival du film grolandais à Toulouse

IT MUST BE HEAVEN Bande Annonce (Cannes 2019) Comédie - 27/05/2019 ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir « chez soi » ? IT MUST BE HEAVEN Bande Annonce (Cannes 2019) Comédie Date de sortie : Prochainement © 2019 - Le Pacte