Jean Dujardin : OSS 117 avant… Nicolas Sarkozy

Alors que le troisième volet des aventures du plus français des agents secrets, OSS 177 – Péril rouge en Afrique noire, dévoile son premier trailer, Jean Dujardin a publié sur son compte instagram une photo du tournage de son prochain film, Présidents, dans lequel il incarne Nicolas Sarkozy.

C’est un OSS 117 vieilli et mal rasé qui apparaît dans ces toutes premières images du troisième opus de la saga. L’action et l’humour décalé ne manquent pas dans ce bref avant-goût, mis en ligne par Gaumont pour annoncer la date de sortie du film : le 3 février 2021. Réalisées par Nicolas Bedos, qui succède à Michel Hazanavicus à l’origine des deux premiers volets, les nouvelles aventures de l’agent secret maladroit et un brin vieux jeu se dérouleront en 1981, en Afrique centrale. Il y fera la rencontre d’un agent plus jeune, incarné par Pierre Niney (absent du trailer).