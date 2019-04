Jean Dujardin et Quentin Dupieux en ouverture de la Quinzaine des réalisateurs

The Artist - Bande Annonce Officielle - Jean Dujardin (Oscars) / Bérénice Bejo / Michel... Bande Annonce Officielle du film "THE ARTIST" réalisé par Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin (Oscars 2012) et Bérénice Bejo. Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet est connaît un succès incroyable. L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars. The Artist raconte ce basculement et montre à quel point la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être des obstacles à leur histoire d'amour... Un Film de : Michel Hazanavicius Avec : Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, James Cromwell, Penelope Ann Miller, Missi Pyle, Beth Grant, Joel Murray Abonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG Suivez toute l'actualité de Warner Bros France : Facebook : http://www.facebook.com/iwbfr Twitter : http://twitter.com/warnerbrosfr Google+ : http://plus.google.com/u/2/+warnerbrosfr/ Et vivez l'expérience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr/