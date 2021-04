Jean Dujardin bientôt en tournage d'un film sur les attentats du 13 novembre

Le film est "une plongée au cœur de l’anti-terrorisme pendant les cinq jours de traque qui ont suivi les attentats du 13-Novembre", précise StudioCanal dans un communiqué.

Ce soir-là, des commandos jihadistes ont fait 130 morts et 350 blessés en région parisienne, à l’extérieur du Stade de France, sur des terrasses de la capitale et dans la salle de spectacle du Bataclan.

Le réalisateur, Cédric Jimenez, est un habitué du polar et de l’univers de la police, ayant déjà signé "La French" en 2014, dans lequel Jean Dujardin interprétait le juge Michel et sa lutte à mort contre le trafic de drogue, et "Bac nord", qui attend la réouverture des salles pour sortir.