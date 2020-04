Jean-Claude Van Damme réalise des courts-métrages surréalistes durant son confinement

L’acteur, réalisateur et producteur de cinéma Jean-Claude Van Damme incarne à lui seul la définition du "surréalisme à la belge".

Confiné chez lui avec ses deux fils, Nic et Kris, Jean-Claude Van Damme et sa famille ont trouvé une activité de confinement qui réjouit ses fans.

Depuis le début du confinement, la star de cinéma d’action a publié deux courts-métrages complètement décalés sur sa chaîne Youtube. Pour passer le temps, JCVD et ses fils tournent des mini-films. Jean-Claude Van Damme met à profit ses expériences d’acteur et de réalisateur pour s’occuper sans sortir de chez lui puisque tout a été tourné dans sa propriété.

Le premier court-métrage intitulé "JCVD’s Day Out" dure 2 minutes 52 secondes et dépasse déjà le million de vues, malgré un scénario assez simplet. Dans "JCVD’s Day Out", on suit l’acteur lors d’une promenade durant laquelle il croise des fans qui lui demandent un "high-five". L’acteur respecte les règles de distanciation sociale et ne touche pas les mains de ses fans. A la place, il leur répond par un de ses légendaires coups de pied.

Le deuxième court-métrage publié par l’acteur est intitulé "The Canine Hero". On y découvre la passion de JCVD pour les chiens. Dans ce deuxième mini-film il incarne en effet un héros qui sauve les chiens de son quartier. JCVD utilise ses "superpouvoirs" au profit de la cause animale.

L’acteur et ses films ont annoncé sur Youtube que d’autres courts-métrages devraient suivre dans les prochaines semaines. On ne s’ennuie pas chez les Van Damme !