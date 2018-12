Sur YouTube, il est possible d’observer l’artiste américain en train de manger un hamburger. Voici le contexte.

Quand Jørgen Leth a débarqué aux Etats-Unis au début des années 80, le réalisateur expérimental danois souhaitait ramener le plus d’images possible du pays. Il venait de découvrir l’Amérique, ses étrangetés et fascinants paysages. Il a alors filmé les scènes du quotidien, la route 66, ses motels, son bitume mais aussi les monuments les plus emblématiques des Etats-Unis. Leth voulait aussi capter l’humain et la culture américaine. Fasciné par le fantasque Andy Warhol, il s’est rendu à son atelier pour lui demander de le filmer en train de manger un hamburger. L’artiste a évidemment accepté le projet et cela a donné sûrement la vidéo la plus étrange et fascinante du voyage du réalisateur danois.

Andy Warhol a tout de suite aimé la simplicité de la tâche à effectuer et la résonance sociale derrière. Manger un hamburger est un acte anodin qui réunit toutes les classes sociales aux Etats-Unis, tout comme boire une certaine marque de soda. Le fast-food fait partie de l’essence du pays et tous les Américains sont égaux devant. Même si Warhol était un adepte du McDonald’s, il a mangé un sandwich provenant d’une autre chaîne. Le film se clôture sur la phrase : “Je m'appelle Andy Warhol et je viens juste de finir de manger un hamburger."

Retrouvez la vidéo ci-dessous :