Javier Bardem, Elle Fanning et Salma Hayek dans le nouveau film de Sally Potter

La réalisatrice, connue pour "The Party" (2017) ou "The Man who cried" (2000), a commencé en Espagne le tournage de ce drame familial qui n'a pas encore de titre.

Pour ce faire, Sally Potter s'est entourée d'une distribution cinq étoiles : Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek, Chris Rock, et Laura Linney sont annoncés au casting de ce film décrit comme une chronique sur la vie d'un homme (Bardem) qui ne tient qu'à un fil. Mais l'amour inconditionnel de sa fille (Fanning) l'aidera à tenir. Salma Hayek incarnera l'épouse du personnage principal.

Actuellement en cours en Espagne, le tournage se poursuivra à New York en janvier. "Nous sommes très heureux de continuer notre collaboration avec Sally Potter pour l'aider à réaliser cette histoire fascinante dans laquelle la vie d'un homme est condensée pendant un jour à New York", a réagi le vice-président de HanWay Films, Peter Watson.

HanWay Films s'occupera de vendre le long-métrage à l'international lors du marché du film européen qui aura lieu en marge du Festival du film de Berlin (7-17 février 2019).