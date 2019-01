Jason Reitman va réaliser un nouveau film "SOS Fantômes"

Le fils d'Ivan Reitman, qui a dirigé le premier long-métrage "SOS Fantômes" ("Ghostbusters" en version originale) sorti en 1984, va reprendre le flambeau pour proposer une suite sur laquelle il a travaillé en secret, révèle le Hollywood Reporter.

Après "SOS Fantômes" de Paul Feig, en salles en 2016, la célèbre franchise va bientôt comprendre un nouvel opus, le quatrième depuis 1984. Sony Pictures a engagé Jason Reitman pour réaliser ce film dont il a co-écrit le script avec Gil Kenan ("Monster House").

Le plus grand secret entoure ce projet dont le nom de code est "Rust City". Selon Sony, ce sera "le chapitre deux de l'histoire originale", continuant la trame narrative de la fiction des années 80.

Jason Reitman a été nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur à deux reprises pour "Juno" (2007) et "In the Air" (2009).

Le tournage de la suite de "SOS Fantômes" commencera cet été pour une sortie prévue en 2020.

(Re)découvrez la bande annonce du film "Ghostbusters" de Ivan Reitman :