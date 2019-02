Jason Momoa en discussions pour intégrer le casting de "Dune"

L'acteur, qui a déjà brillé à la télévision, dans "Game of Thrones" (il interprétait Khal Drogo), et au cinéma, dans "Aquaman" (il incarnait le Roi des Sept Mers), pourrait être à l'affiche du prochain film de Denis Villeneuve qui proposera sa version du roman de science-fiction de Frank Herbert publié dans les années 60.

"Dune" s'offre un casting cinq étoiles. Alors que Timothee Chalamet interprétera le rôle principal, celui de Paul Atreides, il sera entouré de Rebecca Ferguson ("Mission Impossible"), l'ancien catcheur Dave Bautista, Stellan Skarsgard ("Will Hunting", "Avengers", "Pirates des Caraïbes"), Charlotte Rampling ("Red Sparrow", "London Spy"), Javier Bardem ("Vicky Cristina Barcelona", "No Country for Old Men") et Josh Brolin ("Harvey Milk", "True Grit"). Oscar Isaac, Jason Momoa et Zendaya sont en négociations pour faire partie du projet.

Après "Prisoners" et "Blade Runner 2049", Denis Villeneuve s'attaque à un classique littéraire de la science-fiction. Composée de plusieurs tome, l'oeuvre raconte l'histoire complexe d'une famille noble déchue qui veut contrôler la planète déserte d'Arrakis et la drogue rare qu'elle produit alors que la trahison d'un empereur galactique se prépare.

Jason Momoa devrait jouer Duncan Idaho, le maître d'armes de la Maison Atréides. A noter que David Lynch avait déjà proposé une adaptation cinématographique de "Dune" en 1984. Idaho était incarné alors par Richard Jordan.

Le tournage du long-métrage commencera au printemps à Budapest et en Jordanie.