Jason Isaacs, Lucius Malefoy dans Harry Potter, attendu à Gand pour le festival FACTS

Jason Isaacs, qui incarne Lucius Malefoy dans la saga Harry Potter, sera présent les 6 et 7 avril prochains au festival FACTS (Fantasy, Animation, Comics, Toys, Space) à Gand, annoncent les organisateurs jeudi.

L'acteur britannique, également connu pour ses rôles dans la série télévisée "Star Trek: Discovery" et le film "The Patriot", signera des autographes et se prêtera également au jeu des selfies avec le public.

L'an dernier, Tom Felton, son fils à l'écran dans Harry Potter (Draco Malfoy), avait lui-même participé au festival, organisé à Flanders Expo.