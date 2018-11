Jason Derulo rejoint Idris Elba et Taylor Swift dans la comédie musicale "Cats"

Le chanteur auteur compositeur, qui a interprété les tubes "Whatcha Say", "Talk Dirty" ou "Trumpets", vient d'être annoncé au casting du film adapté de la comédie musicale "Cats" créée par Andrew Lloyd Webber en 1978, rapporte Variety.

Jason Derulo va faire ses débuts au cinéma dans un film produit par Working Title et Universal et réalisé par Tom Hooper, oscarisé en 2011 pour "Le Discours d'un roi". Il rejoint une distribution de prestige composée entre autres James Corden, Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift et Rebel Wilson.

"Cats" raconte l'histoire d'une tribu de chats appelée les Jellicle. Une nuit par an, ils se réunissent tous pour un bal et décident lequel d'entre eux pourra entrer au paradis de la Jellicosphère et renaître afin d'avoir une nouvelle vie. Jason Derulo est prévu pour jouer Rum Tum Tugger, un félin rebelle et jamais satisfait.

La comédie musicale est à l'origine de plusieurs chansons connues à travers le monde comme "Memory". Le tournage commencera le mois prochain au Royaume-Uni. Le film, distribué par Universal et Working Title, sortira le 20 décembre 2019.