Jared Harris rejoint Jared Leto dans "Morbius", le spin-off de "Spider-Man"

L'acteur qu jouait le rôle du roi George VI dans "The Crown" sur Netflix vient d'être annoncé au casting de "Morbius", le spin-off de "Spider-Man". Il y donnera la réplique à Jared Leto, l'acteur principal du long-métrage, et retrouvera Matt Smith avec qui il avait déjà collaboré sur "The Crown".

Après avoir joué dans une série historique, Jared Harris va intégrer le casting d'un film fantastique. L'acteur irlandais donnera la réplique à Jared Leto dans "Morbius", le spin-off de "Spider-Man", a annoncé la presse américaine. Il y retrouvera son ancienne co-star de "The Crown", Matt Smith qui a également rejoint le long-métrage dirigé par Daniel Espinosa pour Sony Pictures.

Le rôle de Jared Harris n'a pas encore été dévoilé par la production, tout comme celui de Matt Smith qui devrait tout de même incarner un personnage central. Quant à Jared Leto, l'acteur tiendra le rôle-titre, celui du docteur Michael Morbius, un biochimiste atteint d'une maladie du sang incurable qui pour trouver un remède s'injecte un sérum à base de chauves-souris. L'expérience tourne mal et le scientifique se transforme alors en un vampire assoiffé de sang, devenant ainsi un nouvel ennemi de l'homme-araignée.

Prévu pour une sortie le 5 août 2020, le film a été écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, les co-créateurs de la série "Lost In Space" sur Netflix.

Connu pour son rôle de Lane Pryce dans la série "Mad Men", Jared Harris a plus tard tenu l'un des rôles principaux dans la série événement de Netflix, "The Crown", en incarnant le roi George VI face à Claire Foy dans la peau de la reine Elizabeth II. Outre ce projet sur grand écran, l'acteur britannique fera partie du casting de "Carnival Row", la nouvelle série pour Amazon Prime Video avec Cara Delevingne et Orlando Bloom prévue pour une diffusion dans le courant de l'année.