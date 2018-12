Janelle Monáe rejoint Julianne Moore dans le biopic de Gloria Steinem

La chanteuse et actrice Janelle Monáe sera à l'affiche du biopic de la féministe Gloria Steinem, porté à l'écran par Alicia Vikander et Julianne Moore, selon Deadline. Le long-métrage, intitulé "The Glorias : A Life on the Road", le tournera à partir de janvier prochain en Géorgie, aux États-Unis.

Ce nouveau biopic hollywoodien retracera le parcours de Gloria Steinem, journaliste et militante féministe qui sera incarnée par Julianne Moore ("Still Alice") et Alicia Vikander ("Tomb Raider") à différentes étapes de sa vie. Janelle Monae incarnera quant à elle Dorothy Pitman Hughes, avocate et militante féministe afro-américaine, qui a cofondé le magazine "Ms. Magazine" avec Gloria Steinem en 1972. Un rôle approprié pour l'actrice des "Figures de l'ombre" qui n'a jamais caché son intérêt pour la lutte contre toutes formes de discriminations.

Âgée de 84 ans, Gloria Steinem participera au film de Julie Taymor en tant que productrice exécutive aux côtés de Fifty-Four Pictures. Le tournage du film devrait débuter en janvier 2019 à Savannah, en Géorgie. La réalisatrice Julie Taymor s'était déjà intéressée à une autre figure du féminisme en signant le biopic de Frida Kahlo en 2003 avec Salma Hayek dans le rôle principal.

Chanteuse reconnue et récemment nommée aux Grammy Awards pour l'album de l'année, Janelle Monáe s'est également fait une place dans l'univers du septième art avec des rôles dans des films engagés tels que "Moonlight" et "Les Figures de l'ombre" en 2016. Une carrière qu'elle poursuivra en 2019 avec "Harriet", biopic de Harriet Tubman, militante en faveur de l'abolition de l'esclavage.