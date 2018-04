Jane Fonda, Bergman et "2001 : l'odyssée" à l'affiche de Cannes Classics

Des hommages à Jane Fonda, Ingmar Bergman et à une pionnière du cinéma Alice Guy, ainsi que le 50è anniversaire de "2001 : l'odyssée de l'espace", sont au programme de Cannes Classics, section du Festival dédiée à l'histoire du 7e art.

La vie et la carrière de la Française Alice Guy (1873-1968), première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio de l'histoire du cinéma, sera racontée dans un documentaire inédit "Be Natural: histoire inédite d'Alice Guy" de l'Américaine Pamela B. Green.

La carrière cinématographique de l'actrice Jane Fonda, sa place dans l'histoire du XXe siècle et sa relation aux hommes de sa vie seront abordés dans un film présenté par HBO Documentary et réalisé par Susan Lacy ("Jane Fonda in Five Acts"). La star hollywoodienne viendra spécialement à Cannes.

Les 50 ans du film culte "2001 : l'odyssée de l'espace" de Stanley Kubrick seront fêtés sur la Croisette avec une projection exceptionnelle d'une copie de 70 mm tirée à partir d'éléments du négatif original. "Il s'agit d'une recréation photochimique fidèle qui n'a fait l'objet d'aucune retouche numérique, ni modification de montage. Présenté par le réalisateur Christopher Nolan, le film sera projeté dans l'exacte reproduction de l'expérience vécue par les spectateurs lors de la sortie du film au printemps 1968", souligne le Festival de Cannes. La fille de Stanley Kubrick, Katharina Kubrick, et son coproducteur Jan Harlan assisteront à cette projection.

Dans le cadre du centenaire de la naissance d'Ingmar Bergman, Cannes Classics projettera plusieurs documentaires dont "Searching for Ingmar Bergman" de l'Allemande Margarethe von Trotta. "Le Septième sceau", l'un des chefs-d'oeuvre du cinéaste tourné en 1957, sera également projeté dans une version restaurée en 4K (très haute définition) à partir du négatif original, en coproduction avec StudioCanal.

Orson Welles sera également à l'honneur avec un film du critique et historien de cinéma Mark Cousins, "Les Yeux d'Orson Welles", une plongée dans l'univers du cinéaste avec la collaboration de sa fille Beatrice Welles.