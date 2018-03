James Wan va adapter "Les Tommyknockers" de Stephen King au cinéma

Le réalisateur de "The Conjuring" et "Aquaman" va produire une adaptation du best-seller de SF de Stephen King sorti en 1987, révèle The Hollywood Reporter.

Après de nombreuses incursions dans la réalisation et la production de films d'horreur, James Wan ("Saw", "Insidious","The Conjuring") va remettre le couvert avec "Les Tommyknockers", roman de Stephen King de 1987 mêlant horreur et science-fiction. Décidé à surfer sur le succès monstre du film "Ça", James Wan va faire équipe avec Roy Lee, l'un des initiateurs du reboot, pour produire cette adaptation d'un autre livre de King au cinéma.

Larry Sanitsky, producteur d'un téléfilm dérivé du livre, en 1993, rejoint le duo en tant que producteur exécutif. Les producteurs sont en quête d'un diffuseur du côté des principales plateformes de streaming, Netflix inclus.



L'intrigue des "Tommyknockers" prend place dans une petite ville du Maine. Après la découverte d'un étrange vaisseau dans les bois, les habitants de la bourgade sont exposés à un gaz qui leur accorde des pouvoirs, tout en les rendant violents et vulnérables à l'influence d'entités extraterrestres.

"Les Tommyknockers" reste l'un des livres les plus vendus de Stephen King avec "Carrie" et "Ça". La chaîne NBC devait produire une nouvelle adaptation télévisée du roman en 2013 mais le projet a été enterré.