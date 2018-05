James Ivory rejoint le projet "Dance Again With Me Heywood !"

James Ivory ne s'arrête plus. Après avoir enfin reçu en 2018 son premier Oscar pour le scénario de "Call Me by Your Name", le cinéaste a signé pour faire partie du prochain film de l'Italien Michele Dioma, révèle le Times of India. Il sera le narrateur du long-métrage décrit comme un conte de fée "ciblé pour un public adolescent", selon un communiqué.

"Dance Again With Me Heywood !" mettra en scène un homme solitaire vivant à New York qui deviendra ami avec une jeune femme avec qui il partage la passion de la danse. Ils souffrent tous deux du syndrome du ‘Papillon de lune', qui les rend invisibles aux autres, sauf à ceux qui ont cette maladie.

Michele Dioma dirigera ce film en anglais dans lequel on retrouvera les jeunes acteurs italiens Giorgio Arcelli Fontana et Ottavia Orticello.

"Dance Again With Me Heywood !" devrait sortir en novembre prochain.