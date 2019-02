James Gunn réalisera la suite de "Suicide Squad"

Cette annonce n'est pas vraiment une surprise, Warner Bros ayant déjà confié à James Gunn la tâche d'écrire le script de "Suicide Squad 2". Le cinéaste réalisera ainsi son premier film depuis 2017 et le deuxième volet des "Gardiens de la Galaxie".

James Gunn passe de Marvel à DC Comics. Ecarté de la réalisation des "Gardiens de la Galaxie 3" par Disney en juillet après des propos controversés sur la pédophilie et le viol, il rebondit chez Warner Bros. Gunn s'occupera du deuxième opus du film de super-héros, "Suicide Squad", qui fut un véritable succès au box-office mondial à sa sortie, en août 2016.

Intitulé "The Suicide Squad", le long-métrage sera plus un remake du film original qu'une suite à proprement parler. James Gunn devrait développer un nouveau film DC mettant en scène les personnages Deadshot, Harley Quinn, le Joker, Captain Boomerang et Killer Croc, qui entrent au service du gouvernement en échange d'une peine moins lourde. Un choix qui devrait sous-entendre l'arrivée d'autres acteurs que ceux du premier volet.

Produit par Charles Roven et Peter Safran, "The Suicide Squad" sortira en août 2021 aux Etats-Unis, vient d'annoncer le studio.