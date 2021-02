James Bond bientôt dans l’écurie de Disney ?

C’est la rumeur du jour à Hollywood. Et si Mickey devenait le patron de l’agent 007 ? Disney chercherait à racheter la MGM, le studio qui produit la saga Bond.

Aucune source officielle n’a pourtant confirmé la chose. Studio historique de l’âge d’or d’Hollywood, la Metro-Goldwyn-Mayer, au célèbre lion rugissant, a produit de grands classiques comme Autant en emporte le vent, Le magicien d’Oz, Ben-Hur, La panthère rose ou Rocky.

Le studio connaît cependant des déboires financiers depuis plusieurs années. En 2009, il est passé à deux doigts de la faillite, et doit son salut notamment au succès de Skyfall, épisode bien connu de la saga James Bond.

Si les rumeurs se confirment, la mainmise de Disney sur Hollywood ne ferait que s’étendre encore un peu, après le rachat d’autres géants comme Pixar, Marvel, Lucasfilm et la 20th Century Fox, s’assurant ainsi les droits des méga-franchises à succès des Avengers, de Star Wars, de la famille Simpson ou encore des X-Men. James Bond rejoindrait donc cette prestigieuse liste, mais Disney pourrait aussi rajouter à son catalogue la saga du Hobbit de Peter Jackson ou des séries comme Vikings ou La servante écarlate, et plus de 4000 autres titres.

Une situation qui mettrait ses concurrents directs dans l’embarras, comme Warner Bros qui a coproduit certaines franchises de la MGM, ou Netflix qui verrait son catalogue diminuer. Ce quasi-monopole pourrait pousser les autorités américaines à empêcher la transaction, qui pourrait coûter au moins 5 milliards de dollars à Disney.

Rien de tout cela ne devrait pourtant faire sortir le prochain volet des aventures du l’agent secret de Sa Majesté, Mourir peut attendre, sans cesse reporté à cause de la pandémie. Sa nouvelle date est fixée au 8 octobre.