"James Bond 25" : après le départ de Danny Boyle, la date de sortie du film en question

La nouvelle a pris tout le monde de court. Cette semaine, le réalisateur britannique Danny Boyle claquait la porte du nouvel opus de la saga consacrée au célèbre agent secret, trois mois avant le début du tournage. Des "différends créatifs" qui pourraient bien compromettre la date de sortie du film dans les salles américaines.

"James Bond 25" aurait dû être disponible au cinéma le 8 décembre 2019. Mais alors que le tournage doit débuter le 8 décrembre, le script doit être complètement revu après que le cinéaste Danny Boyle et son co-scénariste John Hodge ont rendu une version qui n'a pas convaincu les producteurs, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, et la star principale du film, Daniel Craig. De nouveaux scénaristes sont recherchés ainsi qu'un autre réalisateur, explique le Hollywood Reporter.

Pour respecter la date de sortie prévue, la production devrait débuter au plus tard en janvier, ce qui semble improbable. Depuis 1995 avec "GoldenEye", tous les James Bond sont sortis en hiver. Cette fois, ce prochain long-métrage pourrait être repoussé à l'été 2020.

Cet incident est une aubaine pour "Wonder Woman 1984" de Patty Jenkins qui aurait pu être fortement concurrencée par "James Bond 25", programmé seulement une semaine après.