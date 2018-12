Jake Gyllenhaal va jouer dans le remake de "The Guilty"

Loué par la critique, ce thriller danois, réalisé par Gustav Möller et sorti en 2018, avait rassemblé 258 758 spectateurs en France et été pré-sélectionné aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger.

Selon Variety, Bold Films, Jake Gyllenhaal et Nine Stories de Riva Marker ont acquis les droits du remake de "The Guilty", récompensé au festival du film de Sundance et nommé à deux reprises aux prix du cinéma européen (meilleur scénario, meilleur acteur pour Jakob Cedergren).

Le long-métrage suit un policier qui travaille dans un centre d'appels d'urgence au 112. Il sera amené à s'occuper du cas d'une jeune femme kidnappée tout en devant rester à son bureau. Il se battra contre ses démons intérieurs pour tenter de la sauver en utilisant uniquement son téléphone. Le réalisateur du film original, Gustav Möller, sera producteur exécutif de cette nouvelle fiction où Jake Gyllenhaal tiendra le premier rôle.

"Nous avons vu "The Guilty" à Sundance. C'était incroyable, ont réagi Jake Gyllenhaal et Riva Marker dans un communiqué. Möller a remarquablement dépeint un personnage dans une atmosphère de tension. Nous sommes honorés de l'adapter pour le public américain".

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée.