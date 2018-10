Jacques Audiard revisite le western avec "Les frères Sisters"

Alors que le film sort demain dans les salles, l'Agenda Ciné vous propose de découvrir la bande-annonce de "Les frères Sisters" de Jacques Audiard dans l'émission de cette semaine.

Scénariste et réalisateur français, Jacques Audiard démarre sa carrière en tant qu’assistant réalisateur et scénariste avant de passer derrière la caméra et de réaliser son premier long-métrage " Regarde les hommes tomber ". Il remporte, pour ce film, le César du Meilleur premier film. Sa carrière est lancée ! Il réalise ensuite des films aussi forts que différents : " De battre mon cœur s’est arrêté ", " Un prophète ", " De rouille et d’os " ou encore la Palme d’Or " Dheepan ".

Il nous revient aujourd’hui avec " Les frères Sisters " dans lequel il réunit un casting 4 étoiles : Joaquin Phoenix, John C. Reily, Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed.

Adapté du roman éponyme de Patrick Dewitt et présenté dernièrement en avant-première au Film Fest Gent 2018 en présence de John C. Reilly, "Les frères Sisters" est le premier film américain de Jacques Audiard. A décourvir dès ce mercredi 24/10 en Belgique.