Hector (François Vincentelli) est un beau quadragénaire grisonnant médecin urgentiste à l’hôpital. Il vit en couple avec Jérémie (Olivier Barthélémy), un charmant boucher et Anna (Camille Chamoux), l’amie d’enfance de Jérémie qui vient de se séparer de sa copine. Ensemble, le trio cherche à avoir un enfant. Alors qu’il effectue son service habituel à l’hôpital, Hector tombe sur Louise (Julia Faure), son premier amour d’adolescent. Celle-ci lui fait encore beaucoup d’effet et il ne tarde pas à la fréquenter à nouveau, vingt ans après leurs premiers émois. Hector mène une double vie épanouie et doublement amoureuse mais Louise et Jérémie ne sont pas au courant de l’existence l’un de l’autre. Bientôt, Louise tombe enceinte, Anna aussi, et il devient presque impossible de garder ce si grand secret. Hector va devoir faire face à ses responsabilités.

“J’ai 2 amours” : dans les draps de la modernité - © Tous droits réservés

Écrite par Olivier Joyard et Jérôme Larcher et réalisée par Clément Michel, la série en trois épisodes apparaît comme moderne et subtile. “J’ai 2 amours”, du nom d’une chanson de Joséphine Baker, aborde à la fois la question du polyamour mais aussi de la bisexualité. Il s’agit d’une ode à l’acceptation des différences et ça fait du bien. C’est la première série française à se pencher sur ces thèmes sans juger, sans en faire trop avec juste ce qu’il faut de comédie. Hector est montré d’abord comme égoïste mais on se rend rapidement compte qu’il a des sentiments pour les deux côtés. Le polyamour est une forme d’amour pluriel, c’est la capacité d’une personne à aimer plusieurs personnes à la fois. Souvent vue comme un non-choix ou de la lâcheté, cette sorte de comportement amoureux (ou sexuel pour la bisexualité) est en fait une réalité. Dans “J’ai 2 amours”, cette idée est justement abordée et tous les couples sont mis au même niveau, le couple homosexuel n’est pas caricaturé ou exagéré et le couple hétérosexuel n’est pas valorisé.

Si la série en triptyque s’aventure aussi sur le thème de la parentalité dans les couples pluriels, on regrettera qu’elle n’aille pas encore plus loin sur le terrain relationnel. Un léger bémol qui n’entache en rien la modernité profonde “J’ai 2 amours”.

“J’ai deux amours” est à regarder sur Arte jusqu’au 20 avril.