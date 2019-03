Issa Rae ("Insecure") et LaKeith Stanfield ("Atlanta") réunis au cinéma

Deux stars de la télévision vont se retrouver sur le grand écran. Issa Rae, la créatrice et actrice de la série comique "Insecure" sur HBO, a décroché un rôle au cinéma. Selon plusieurs médias américains, la comédienne a été choisie pour jouer dans le prochain drame romantique de Universal baptisé "The Photograph". Elle donnera la réplique à LaKeith Stanfield connu pour son rôle de Darius dans la série "Atlanta" aux côtés de Donald Glover.

Avec le succès de la série "Insecure" lancée en 2016, diffusée par HBO aux Etat-Unis, Issa Rae s'est fait une place dans le monde du septième art. Depuis, l'actrice s'est vue offrir des rôles au cinéma à l'image de la comédie romantique "The Lovebirds" dans laquelle elle partagera l'affiche avec Kumail Nanjiani. Récemment à l'affiche de "The Hate U Give : La haine qu'on donne", Issa Rae reviendra très vite au cinéma avec la comédie "Little".

L'intrigue n'a pas encore été totalement divulguée, mais on sait tout de même que le film racontera des histoires d'amour entre passé et présent. La réalisatrice canadienne Stella Meghie signera le long-métrage. Cette dernière a d'ailleurs déjà travaillé avec Issa Rae pour l'épisode 4 de la troisième saison de "Insecure" qu'elle a réalisé. La Canadienne sera également l'une des productrices exécutives du projet aux côtés de l'actrice principale elle-même. Pour le moment, aucune date de tournage n'a été annoncée, ni la date de sortie du film.

Tout comme sa co-star, LaKeith Stanfield n'a pas chômé après avoir bouclé la deuxième saison de "Atlanta" l'an dernier. L'acteur a été à l'affiche de "Sorry to Bother You", acclamé par la critique à sa sortie. Il reviendra au cinéma le 27 novembre prochain aux Etats-Unis avec le drame "Knives Out", aux côtés de Chris Evans et Daniel Craig.