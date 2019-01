"Isn'It Romantic", "What Men Want", "Jumanji : Bienvenue dans la jungle 2"... Cinq comédies attendues en 2019

Entre la suite de "Kingsman" et de "Jumanji : Bienvenue dans la jungle", les remakes de "Ce que veulent les femmes" version homme et "Charlie's Angels", et la comédie romantique "Isn't It Romantic" avec Priyanka Chopra, Liam Hemsworth et Rebel Wilson, voici cinq comédies à ne surtout pas manquer en 2019 pour passer une bonne année.