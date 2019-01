"ISLAND" : les petites créatures foisonnantes

Un petit court métrage d’animation allemand qui a connu un franc succès en festivals est visible en ligne sur Vimeo.

Sur une petite île exotique rocheuse, des buissons bruissent, des bulles poppent à la surface de l’eau, des volcans crachotent une légère fumée tandis que des créatures apparaissent. Elles sont les habitantes de ce territoire et se dévoilent petit à petit : des sortes de volatiles comme des oiseaux ou des mouches, des plantes, des êtres sous-marins, de la lave. Tous ces éléments prennent vie et se mettent à se mouvoir, certains se dédoublent. Au rythme de leurs pas, de leur cri, de leurs gestes, au rythme du vent, de l’eau, la symphonie de la petite île se dessine. De petit îlot désert, le lieu devient un endroit cacophonique et agité, tremblant par le choc des ondes. Les créatures se cherchent et se découvrent.

Max Mörtl et Robert Löbel (Link), deux anciens camarades de classe sont les deux réalisateurs de ce superbe court métrage d’animation. Le premier est un réalisateur et animateur vidéo indépendant qui navigue entre Hambourg et Munich. Le second est aussi réalisateur et animateur, mais aussi illustrateur basé à Berlin. Leurs efforts conjoints en stop motion et animation 2D donnent “ISLAND”, un petit film financé par FFA Germany. Esthétiquement impeccable et proche de certains univers vidéoludiques, rythmé, scénaristiquement simple et métaphorique à la fois, les deux réalisateurs sont parvenus à trouver l’équilibre parfait.

Le court métrage d’animation avait été projeté au Festival Anima à Bruxelles durant “La Nuit animée” en février 2018. “ISLAND” a également été sélectionné et récompensé dans de nombreux festivals notamment à l’Anima Mundi, au Chicago International Children’s Film Festival, à Animage International Animation Festival of Pernambuco, au Short Tiger Kurzfilmpreis der FFA, mais aussi au Monstra Lisbon Animated Film Festival, au Festival of Animation Berlin et bien d’autres.

Retrouvez les actualités et le travail des deux concepteurs sur leurs sites web : Max Mörtl et Robert Löbel

“ISLAND” (2017) de Max Mörtl & Robert Löbel est à visionner sur Vimeo ou ci-dessous :