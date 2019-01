Into the Blue, Festival de la mer

4e édition du Festival de la Mer de Bruxelles, Into the Blue.

Partez à la rencontre de personnalités férues d’aventures, de navigateurs hors du commun qui ne cessent de repousser leurs limites pour nous faire partager leur plaisir de découvrir la beauté de notre planète. Cette année, le festival vous propose en trois jours une douzaine de films, de documentaires – dont plusieurs inédits – avec la volonté affirmée de vous séduire, vous, passionné de grands espaces, amateur du grand large, amoureux de randonnées nautiques ou simple rêveur en recherche de sensations.

Au menu de cette 4e édition :

Vendredi soir, Yvan Bourgnon raconte sa fratrie avec Laurent, Jonas Gerckens revient sur son exploit sur la Route du Rhum. Nous partons ensuite rejoindre Cal Major en paddle sur l’île de Skye en Ecosse puis Tom de Dorlodot en bateau et en parapente. Avant d’embarquer sur un voilier hybride totalement étonnant avec Sébastien Roubinet.

Samedi soir, cap sur l’Antarctique avec de jeunes navigateurs qui aiment relativiser des situations parfois hasardeuses, puis belle balade en kayak au Groenland en compagnie de Frank, un Corse au franc-parlé. Nous plongerons dans les grandes profondeurs avec Laurent Ballesta et ses 700 requins, puis embarquerons sur le voilier Maewan et son skipper Erwan Lelann en convoyage de highliners aux Marquises.

Dimanche après-midi spécial pour familles et enfants : retour de la famille Fabbri (4 jeunes enfants et leurs parents) en expédition aux îles Lofoten. Ensuite, court métrage de Tom de Dorlodot, l’homme-oiseau qui s’est mué récemment en navigateur au long cours.

De la mer, de la voile, de l’aventure, du soleil, le tout à un fort degré d’exposition !

En pratique

Le vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019

Wolubilis | Cours Paul-Henri Spaak, 1 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Plus d'infos sur le site www.intotheblue.be.

Vendredi 25, ouvertures des portes à 18 h, début à 19 h/ fin à 23 h 30

Samedi 26, ouvertures des portes à 18 h, début à 19 h/ fin à 23 h 30

Dimanche, ouvertures des portes à 13 h 30, début à 14 h/fin à 16 h 10

Le prix de la séance dimanche est de 14 euros par adulte ET gratuit jusqu’à 3 enfants emmenés par ce même adulte. Pour vendredi et samedi l'entrée est de 18 euros par soirée ou 30 euros avec le pass 2 soirées (uniq.vendredi et samedi).