"Indiana Jones 5" : le cinquième opus de la saga repoussé à 2021

Ce n'est qu'en juillet 2021 que les spectateurs pourront apprécier le retour très attendu d'Harrison Ford dans la peau du Dr Jones. Un changement de date annoncé par Walt Disney Co ce mardi. Le film avait été initialement prévu pour 2019 avant d'être repoussé à 2020, puis 2021. En cause ? Un script qui n'est pas encore fini et l'arrivée d'un nouveau scénariste pour le parfaire.

"Indiana Jones 5" réunira de nouveau Harrison Ford et le réalisateur Steven Spielberg pour le plus grand plaisir des fans. Cette franchise créée par George Lucas a généré plus de deux milliards de dollars de recettes au box-office mondial.