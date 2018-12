"In The Distance" : sur le toit du monde et à travers les nuages

La distance entre l’ataraxie et le chaos réduit de jour en jour en haut de la tour qui protège le monde.

En haut d’un immeuble de béton, un homme vaque à ses occupations. Il s’occupe de sa plante, tente d’attraper des oiseaux sur son toit, déploie une canne à pêche. Sa seule compagnie est une poule d’intérieur. Quand la nuit tombe, le calme de la lumière disparaît et la fin semble de plus en plus proche. La pluie se transforme en orage et en violent déferlement. A chaque crépuscule, la distance avec le chaos s’amenuise. En haut de sa tour, son gratte-ciel qui effleure les nuages, le gardien voit la fin qui arrive.

Le film présenté sur Vimeo a été réalisé par Florian Grolig, animateur indépendant et game designer allemand. Diplômé de l’Ecole d’Arts et Design de Kassel, il a réalisé plusieurs courts métrages salués par la critique et les festivals (Sisyphos, Weiss). “In The Distance” est un petit bijou esthétique qui s’appuie sur l’unité de lieu. Les jours se succèdent et les couleurs changent, le chaos guette. D’une finesse de trait incroyable, le court métrage raconte la complexité de la vie de ce gardien qui veille sur le monde du haut de sa tour.

Le court métrage allemand a été nominé et récompensé dans nombre de festivals en Allemagne, en Europe de l’Est, mais aussi en France à Clermont et Annecy.

“In The Distance” (2015) de Florian Grolig est à visionner sur le site web Vimeo.