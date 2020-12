Il y a 125 ans, la première séance de cinéma était donnée par les frères Lumière

Le 28 décembre 1895, soit il y a 125 ans, avait lieu la première séance publique et payante de cinéma. Un évènement porté par les frères Lumière au Grand Café de Paris.

Dans le Salon indien du Grand Café de Paris le 28 décembre 1895, le Cinématographe Lumière diffusait ses premières images de film. Cette machine inventée par Louis et Auguste Lumière, "permet de recueillir, par des séries d’épreuves instantanées, tous les mouvements qui pendant un temps donné, se sont succédé devant l’objectif, et de reproduire ensuite ces mouvements en projetant, grandeur naturelle, devant une salle entière, leurs images sur un écran", détaille le programme de l’époque.

Dix films composaient le programme, dont le plus connu, celui de la sortie des employés de l’Usine Lumière à Lyon. Tous étaient tournés par les frères Lumière et ne duraient pas plus de 40 secondes.