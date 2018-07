Il faut filmer le soldat Ryan Gosling

Le comédien de 37 ans a été un enfant star, désormais il sait jouer aussi bien dans des comédies romantiques que dans des films indépendants. Arte propose un documentaire-portrait d’un des acteurs les plus doués de sa génération, réalisé par Jana Buchholz.

De ces débuts au Mickey Mouse Club aux côtés de son ami Justin Timberlake et Christina Aguilera à ses premiers films dramatiques Le Plus Beau des Combats de Boaz Yakin, et Danny Balint de Henry Bean, Ryan Gosling a toujours eu le petit plus qui a fait la différence. Pas spécialement prédestiné à jouer la comédie, le Canadien se voyait danseur avant de passer à la télévision. Très à l’aise devant la caméra, Ryan Gosling est un charmeur qui a très vite séduit son public. Alors que beaucoup l’attendaient dans les films sombres, le comédien choisira N’oublie jamais (The Notebook) pour exploser aux yeux du grand public, avant de faire une pause dans sa carrière. Ryan Gosling enchaînera ensuite les romances, les films noirs, démontrant une vision intelligente et réfléchie, il souhaite plaire à tout le monde et semble s’épanouir dans tous ces rôles différents. Sa rencontre avec Nicolas Winding Refn marquera aussi un tournant dans sa vie. Le comédien montre aussi sa soif d’apprendre et de nouveautés en balayant les répertoires.

Retrouvez le documentaire d’Arte sur Ryan Gosling jusqu’au 20 août.