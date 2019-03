Idris Elba pourrait remplacer Will Smith dans la suite de "Suicide Squad"

Une semaine après l'annonce de l'absence de Will Smith dans le deuxième opus de la saga, Warner Bros. a déjà trouvé son remplaçant selon Variety. Il s'agit d'Idris Elba, le héros des séries "Luther" et "The Wire".

Will Smith incarnait Deadshot dans le film original sorti en août 2016 et réalisé par David Ayer. La suite sera dirigée et écrite par James Gunn pour son premier film depuis 2017 et le deuxième volet des "Gardiens de la Galaxie".

Selon des sources citées par le Hollywood Reporter, Idris Elba a rencontré Gunn vendredi dernier. La star était le premier et seul choix du studio et du cinéaste.

Warner Bros. a des attentes élevées sur cette nouvelle fiction intitulée "The Suicide Squad" et son scénario si bien que le stade du casting n'est même pas encore terminé.

James Gunn devrait mettre en scène les personnages DC Comics, Deadshot, Harley Quinn, le Joker, Captain Boomerang et Killer Croc, qui entrent au service du gouvernement en échange d'une peine moins lourde.

Il sortira le 6 août 2021 aux Etats-Unis, soit cinq ans après le premier film.