Ian McKellen et Helen Mirren au casting de "The Good Liar"

Ian McKellen poursuit sa collaboration avec Bill Condon. Après "Ni dieux ni démons", "Mr. Holmes" et "La Belle et la Bête", l'acteur de 78 ans connu pour ses rôles de Gandalf dans "Le Seigneur des Anneaux" ou de Magneto dans la saga "X-Men", retrouve le réalisateur américain avec "The Good Liar". L'actrice oscarisée Helen Mirren fera également partie de l'aventure.

Le film, produit par les studios New Line et Bron Creative, est l'adaptation du roman "Le Menteur" ("The Good Liar" en version originale), écrit par Nicholas Searle en 2015. Sir Ian McKellen campera le rôle de Roy Courtnay, un escroc qui ne résistera pas à un dernier coup d'éclat lorsqu'il rencontre Betty McLeish, une veuve fortunée jouée par la talentueuse Helen Mirren. Une rencontre qui ne laissera pas l'escroc indifférent.

Ce thriller marque les retrouvailles de Bill Condon et Ian McKellen, qui ont signé leur première collaboration avec "Ni dieux ni démons" en 1998. Un film dramatique couronné par l'Oscar du meilleur scénario adapté et d'une nomination pour Ian McKellen à l'Oscar du meilleur acteur.

Il s'agit également du premier long métrage de Bill Condon depuis le succès de son dernier film "La Belle et la Bête" en 2017, qui a engrangé plus d'1,2 milliard de dollars dans le monde entier.

Ian McKellen sera à l'affiche de la pièce de théâtre "Le Roi Lear" au Duke of York's Theatre à Londres en juillet prochain. Quand à Helen Mirren, l'actrice britannique sera prochainement à l'affiche du film d'horreur "Winchester", dans lequel elle tient le premier rôle.