"Hybrids" : pollution et vieilles carcasses

La court métrage de fin d’études de cinq étudiants français est une fable écologique à l’atmosphère post-apocalyptique. Il a déjà obtenu quelques dizaines de prix et sélections à travers le monde.

Les fonds marins sont colonisées par des créatures hybrides mi-poissons mi-carcasses industrielles. Poursuivi par un requin métallique, un poisson sans défense explore cet univers abyssal angoissant et sombre. Il finit par se faire dévorer en partie et des petits crabes ornés de capsules viennent chercher les restes de la dépouille. Une tortue habillée d’une bouche d’égout en guise de carapace mange à son tour un des crabes. La chaîne alimentaire est remontée habillement pour nous faire découvrir un monde océanique pollué par la main de l’homme.

Avec une ambiance à mi-chemin entre un Blade Runner sous-marin et une fable écologique, “Hybrids” dénonce en filigrane la pollution sous-marine. La vie sous-marine décrite dans le court métrage utilise les codes de la science fiction avec une bonne dose de réalisme. Une maîtrise impressionnante pour un film de fin d’études. Les cinq étudiants réalisateurs, Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim Tailhades, Yohan Thireau et Romain Thirion viennent de l’école d’animation MoPA. Ils expliquent la genèse de leur projet en une phrase : “Nous souhaitions raconter une histoire et conscientiser à propos de la pollution des océans en utilisant des images captivantes”. Pari réussi pour les animateurs qui sont parvenus à délivrer un message écologique fort à travers une technique irréprochable. Le court métrage “Hybrids” a déjà séduit énormément de spectateurs et a été récompensé dans une vingtaine de festivals et sélectionné dans une soixantaine dont Anima et Annecy en 2018.

Hybrids (2018) de Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim Tailhades, Yohan Thireau et Romain Thirion est à visionner sur Vimeo en Staff picks.