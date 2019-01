"Hors Normes", "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?", "All Inclusive"... Dix comédies françaises attendues en 2019

Sorti en 2014, "Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?" avait attiré plus de 12 millions de spectateurs - © Courtesy of UGC Distribution

Si le cinéma international nous promet des surprises, le cinéma français, lui, promet des pépites. Entre "Tanguy, le retour", le prequel de "La Vérité Si Je Mens ! Les débuts", la suite de "Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?", l'adaptation du manga "Nicky Larson" ou encore le dernier film d'Eric Toledano et Olivier Nakache, voici dix comédies françaises à découvrir dans les salles obscures en 2019.

Doubles Vies A quarante ans passés, Alain est à la tête d'une célèbre maison d'édition et publie les manuscrits de son ami Léonard. Amis de longue date, les deux hommes vont pourtant devoir surmonter une épreuve : Alain refuse de publier le nouveau roman de Léonard. Séléna, la femme d'Alain, star d'une série télé et Valérie, la compagne de Léonard, assistante d'un homme politique, seront malgré elles embrigadées dans cette histoire.

D'Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne et Nora Hamzawi

Sortie le 23 janvier

Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? La famille Verneuil n'est pas au bout de leurs surprises. Les quatre gendres, Rachid, Chao, Charles et David sont bien décidés à quitter la France pour s'installer aux quatre coins du monde en emportant femmes et enfants. Dévastés, Marie et Claude vont alors tout faire pour rendre la France plus attrayante afin de retenir leurs filles.

De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Elodie Fontan, Ary Abittan

Sortie le 30 janvier

Nicky Larson et le parfum de Cupidon Détective sûr de lui, garde du corps hors pair, Nicky Larson ne craint personne. C'est pourquoi Nicky Larson est appelé pour récupérer un parfum qui rendrait celui qui l'utilise irrésistible, également appelé le parfum de Cupidon. Une mission qu'il mènera épaulé par son équipe de choc...

De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti

Sortie en février 2019

All Inclusive Même si sa fiancée le plante à l'aéroport le jour de leur départ, Bruno décide de s'envoler pour les Caraïbes pour une semaine en All Inclusive dans un club de vacances. Sur place, les galères continuent pour Bruno qui doit partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, un célibataire endurci et plutôt lourd. Entre Lulu, une retraitée veuve très frivole et un trio de filles venues enterrer le divorce de leur copine, les vacances ne s'annoncent pas de tout repos.

De Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte

Sortie le 13 février

Le mystère Henri Pick Au coeur de la Bretagne se cache un trésor littéraire qu'une jeune éditrice va déterrer. Une fois publié, le roman devient immédiatement un best-seller. Pourtant, son succès est entouré de mystère. Comment Henri Pick, un pizzaïolo décédé il y a deux ans, aurait pu écrire un roman d'une telle envergure ? Un célèbre critique veut percer ce mystère et commence son enquête avec la fille du défunt.

De Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin

Sortie le 6 mars

Chamboultout Béatrice est une auteure qui vient de sortir son livre dans lequel elle raconte l'accident de son mari devenu aveugle. Une vie chamboulée qu'elle va coucher sur le papier mais très vite, son entourage va tenter de percer les secrets du livre pour s'y retrouver. Des jalousies se révèlent et sèment la zizanie au sein de sa famille et de son cercle d'amis.

D'Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michael Youn

Sortie le 24 avril

La Lutte des classes Sofia et Paul sont les parents de Corentin, un garçon de 9 ans scolarisé à Bagnolet avec des amis qui lui ressemblent. Lorsque ses camarades de classe partent dans une école privée parisienne, le couple prend peur. Corentin est le seul dans sa classe. Mais le seul quoi ?

De Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard Baer et Ramzy Bedia

Sortie en avril 2019

Tanguy, le retour A 44 ans et à présent divorcé, Tanguy revient chez ses parents avec sa fille Zhu. Tristes pour leur enfant, Edith et Paul vont le choyer. Un peu trop puisque Tanguy commence à reprendre ses mauvaises habitudes et à s'installer confortablement chez ses parents, à leur plus grand désespoir.

D'Etienne Chatillez avec André Dussolier, Sabine Azéma, Eric Berger

Sortie en avril 2019

La Vérité Si Je Mens ! Les débuts Retour au début des années 80 alors que Patrick commence sa carrière d'entrepreneur après son premier échec amoureux. Dov quitte le lycée pour travailler dans le Sentier et séduit la femme de son patron. Yvan continue de prendre de l'assurance grâce à ses épreuves professionnelles et Serge embobine autant les filles que ses propres parents.

De Michel Munz, Gérard Bitton avec Mickael Lumière, Yohan Manca, Anton Csaszar et Jeremy Lewin

Sortie en octobre 2019