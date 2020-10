Homosexualité en Afrique : un documentaire kényan pour défendre les droits LGBTQ

Dans I am Samuel, projeté au Festival du film de Londres ce week-end, Murimi aborde à son tour la question de l’homosexualité face au conservatisme religieux et culturel en Afrique subsaharienne.

Pour lui, porter plus de gays à l’écran sur le continent, tout comme les mobilisations pour décriminaliser l’homosexualité, peut faire bouger les lignes.

Hollywood a joué un rôle très important pour les droits des LGBTQ aux Etats-Unis, c’est indéniable. On pouvait simplement voir plus de gays à la télévision et à Hollywood, et peu à peu c’est devenu bien plus facile