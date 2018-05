“Hermione” : la femme aux mille visages

Le festival d'Oberhausen 2017 qui a lieu du 11 au 16 mai, dédie une partie de sa programmation à la talentueuse Nina Yuen, réalisatrice hybride.

Hermione est une femme multiple, une personnalité complexe qui tente de trouver une certaine unité. Mais Hermione est en fait la combinaison de plusieurs figures féminines marquantes : la philosophe française Simone de Beauvoir, la danseuse américaine Twyla Tharp, la poétesse américaine Dorothy Parker, l’écrivaine russe Véra Nabokov et la romancière américaine Hilda Doolittle (H.D.). A travers leurs voix, leurs expériences et leurs passés, Hermione a grandi mais sans être véritablement elle-même. Croulant sous le poids de ces personnalités imposantes, elle essaye de trouver la sienne, son propre spectre.

Le court métrage fait de collage et de courtes séances filmées est à cheval entre plusieurs disciplines, créant un hybride contemporain et particulièrement intéressant. Le film est signé Nina Yuen, une réalisatrice et artiste née en 1981 qui aime à mêler les genres. Elle a étudié au Bard College ainsi qu’à l’Université de Harvard avant de rejoindre l’Académie des arts d’Amsterdam. Nina Yuen mêle habilement le collage, les performances où elle se met en scène et la vidéo. Dans “Hermione”, l’artiste apparaît comme la femme anonyme qui s’est défaite de ses alter-egos pour devenir elle-même.

Le court métrage est à voir sur Arte.