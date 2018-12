"Here's the plan" : cupcakes et rêves d'avenir

Le court métrage animalier de la réalisatrice chilienne Fernanda Frick donne une leçon de persévérance.

Kat et Doug s’aiment profondément et partagent la passion de la pâtisserie. Ensemble, ils élaborent des plans sur l’avenir et des cupcakes, leur rêve est d’ouvrir une boutique dédiée. Mais un jour, leur four tombe en panne et ils doivent remettre à plus tard leurs envies et gagner rapidement de l’argent. Elle rejoint le domaine de la publicité et lui devient manager dans un café. Des années passent sans que Kat et Doug ne retouchent à un rouleau à pâtisserie, quelque chose semble inachevé dans leur vie. Chacun s’est perdu dans un travail qui ne leur convient pas et Doug décide de taper du poing sur la table, quitte à tout perdre.

Le court métrage de 18 minutes a été réalisé par l’animatrice et illustratrice Fernanda Frick. Originaire de Santiago, elle a toujours aimé donner vie à ses personnages et les voir s’animer. La Chilienne travaille également dans le domaine des jeux vidéos et des livres éducatifs. “Here’s the plan” est son plus bel aboutissement, qui aura mis près de deux années à être conçu grâce à une équipe d’une trentaine de personnes. Il a été projeté à Nashville pour la première fois et a obtenu le prix du meilleur court chilien à Chilemonos. Le film est disponible sur YouTube depuis le 22 octobre 2017.

Les actualités du film sur la page Facebook

Regarder “Here’s the Plan” (2017) de Fernanda Frick sur YouTube :