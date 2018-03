"Heima" : Sigur Rós de retour à la maison

Le Cinéma Aventure propose une projection du film “Heima”, une balade tout en musique et en nature avec le groupe islandais Sigur Rós.

Formé en 1994, le groupe Sigur Rós est la preuve vivante du caractère magique de la musique islandaise. Si leur genre est parfois qualifié d’avant-garde, parfois de post-rock, il est surtout hors des conventions et très inspiré par leur pays et sa nature luxuriante. C’est à partir du début des années 2000 que Sigur Rós connaît un succès plus international avec l’album (). Dans ce troisième album, l’atmosphère est encore plus mystique, plus profonde grâce à un enregistrement très brut et des paroles entièrement chantée en volenska, la langue inventée par le chanteur et leader Jón Þór Birgisson. Depuis le groupe islandais magique a donné naissance à quatre albums. Le film documentaire de Dean DeBlois a été tourné à l’été 2006. Après une longue tournée mondiale, le groupe est à la recherche de calme et surtout d’un retour aux sources. Ils veulent renouer avec l’Islande et les Islandais en proposant une série de concerts gratuits à travers le pays, en pleine nature, sur des petites scènes… “Heima” qui signifie “à la maison” retrace cette tournée islandaise particulière et déambule entre les paysages, la musique, le groupe, créant des liens entre tous les éléments.

Pour fêter le retour de la lumière et du printemps, EmpreinteS et le Cinéma Aventure proposent la projection de ce film dédié à la nature et la musique.