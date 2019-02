HBO dévoile le trailer de son documentaire sur Michael Jackson "Leaving Neverland"

Ce documentaire en deux parties, dévoilé en mars prochain à la télévision américaine, recueille le témoignage de deux jeunes hommes accusant Michael Jackson de les avoir agressés sexuellement lorsqu'ils étaient enfants.

Le documentaire a fait sa première lors de la dernière édition du Festival de Sundance plus tôt cette année. Il sera diffusé les 3 et 4 mars sur la chaîne américaine HBO. Le projet a été dénoncé par la structure gérant l'héritage de Michael Jackson, rapporte Pitchfork, le qualifiant de "partial" et de "sensationnalisme".

Réalisé par Dan Reed, "Leaving Neverland" sera diffusé les 3 et 4 mars sur HBO, soit quelques mois avant le dixième anniversaire de la mort de Michael Jackson, décédé le 25 juin 2009.

Le musicien a fait l'objet d'une exposition au Grand Palais à Paris, qui mettait en lumière son influence auprès des artistes contemporains. Celle-ci a fermé ses portes le 14 février dernier.