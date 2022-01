"Haut et fort" de Nabil Ayouch : le cri du cœur d’une jeunesse marocaine en route vers la libération

Nabil Ayouch au micro de Christine Pinchart - « Haut et fort », le nouveau film de Nabil Ayouch -... « Haut et fort », le nouveau film de Nabil Ayouch est sorti le 5 janvier dans les salles de cinéma. Nabil Ayouch à qui l’on doit « Razzia », Muched love et « Les chevaux de dieu ». Et avec ce nouveau film, une fois de plus nous nous retrouvons à Casablanca, la ville de prédilection du réalisateur. Anas, un ancien rappeur arrive dans un des quartiers populaires de Casa. Il y rejoint un groupe de jeunes qui dansent, chantent et écrivent. Il va avec son expérience, mais sans aucun jugement de valeur, les aider à mettre des mots sur leurs émotions, et s’exprimer grâce à la culture Hip Hop. Les jeunes du film ne sont pas des comédiens professionnels, on est pas loin du documentaire. Le Centre Culturel existe , il a été créé par le réalisateur, et l’histoire du film « les chevaux de dieu » y a son importance, elle est racontée dans « haut et fort ».