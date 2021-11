"Harry Potter à l’Ecole des Sorciers" est de retour au cinéma avec 15 minutes de bonus !

A l’occasion des 20 ans (déjà ? !) de la sortie du premier opus de la saga littéraire de J.K. Rowling au cinéma, Warner Bros. Pictures propose des projections temporaires du tout premier épisode : "Harry Potter à l’Ecole des Sorciers".

En Belgique, les films Harry Potter ont connu un énorme succès ! Au total, ce ne sont pas moins de 10 millions de visiteurs qui se sont rendus au cinéma chez nous pour suivre la saga sur grand écran. Le 22 novembre prochain, vous êtes invités à redécouvrir le premier opus de la série de films sur l’apprenti sorcier au cinéma ! Une fois le film terminé, les spectateurs auront la surprise de découvrir 15 minutes de bonus exclusifs.

Deux versions seront disponibles dans les salles : en version originale sous-titrée et en français.

L’histoire du film

"Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n’hésitent pas à le faire dormir dans le placard sous l’escalier. Constamment maltraité, il doit en outre supporter les jérémiades de son cousin Dudley, garçon cupide et archi-gâté par ses parents. De leur côté, Vernon et Pétunia détestent leur neveu dont la présence leur rappelle sans cesse le tempérament "imprévisible" des parents du garçon et leur mort mystérieuse.

À l’approche de ses 11 ans, Harry ne s’attend à rien de particulier – ni carte, ni cadeau, ni même un goûter d’anniversaire. Et pourtant, c’est à cette occasion qu’il découvre qu’il est le fils de deux puissants magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué… et s’engage dans l’aventure de sa vie."

Le saviez-vous ?

Sur l’entièreté de la saga, Daniel Radcliffe a utilisé pas moins de 160 paires de lunettes (ce qui fait + /- 20 paires par film) et plus de 80 baguettes magiques !

