Harry Potter a désormais sa statue à Londres

La statue emprunte les traits de Daniel Radcliffe, qui incarnait le sorcier à lunettes dans la saga cinématographique. A califourchon sur son balai volant, Harry Potter joue au Quidditch, le fameux sport magique inventé par J.K. Rowling pour les besoins de ses livres. Et la statue semble réellement portée par les airs, au milieu du square londonien. L’endroit n'est pas choisi au hasard, puisque c’est à quelques mètres de là que la première du film Harry Potter à l’école des sorciers, premier volet de la saga, avait pris place en 2001. Sept films plus tard, Harry Potter et sa panoplie de personnages sont rentrés dans la légende du cinéma. Avant cela, ce sont les livres qui sont devenus un vrai classique de la littérature anglaise, et ce malgré les polémiques qui entourent son auteure.