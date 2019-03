Harry Melling ("La Ballade de Buster Scruggs") au casting de "The Devil All The Time" pour Netflix

L'acteur britannique qui a récemment été à l'affiche de "La Ballade de Buster Scruggs" rejoint l'équipe de renom du prochain film d'Antonio Campos. Le réalisateur américain adaptera le roman "Le Diable, tout le temps" paru en 2012. Le tournage se déroule en ce moment en Alabama avant une sortie prévue pour 2020 aux Etats-Unis.

Netflix continue d'attirer des acteurs en vogue. Après Tom Holland, Bill Skarsgard et Robert Pattinson, c'est au tour de Harry Melling, la jeune star de "La Ballade de Buster Scruggs", de venir renforcer le casting de "The Devil All The Time", ont dévoilé les médias américains. L'acteur britannique rejoindra également Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Riley Keough, Jason Clarke et Sebastian Stan, d'ores et déjà annoncés à la distribution.

L'histoire de "The Devil All The Time" se déroule dans la ville de Knockmstiff dans l'état du sud de l'Ohio et suit plusieurs personnages dont un couple meurtrier, un prêtre et un shérif local corrompu. Le réalisateur américain Antonio Campos signera cette adaptation du roman "Le Diable, tout le temps" écrit par Donald Ray Pollock, paru en 2012. Le réalisateur a également co-écrit le scénario avec Paulo Campos tandis que Jake Gyllenhaal fera partie des producteurs.

Pour le moment, la distribution des rôles n'a pas été dévoilée alors que le tournage est actuellement en cours en Alabama, aux Etats-Unis. Annoncé au casting, Chris Evans a finalement laissé sa place à son ancienne co-star Sebastian Stan, avec qui il avait travaillé dans "Captain America : Le Soldat d'hiver" en 2014.

Récemment, Harry Melling a donné la réplique à Liam Neeson dans "La Ballade de Buster Scruggs" réalisé par les frères Coen et diffusé sur Netflix depuis novembre 2018. Il sera prochainement à l'affiche de la mini-série "La Guerre des mondes" en développement pour la BBC. Les fans de la saga "Harry Potter" auront reconnu les traits de l'acteur qui incarnait Dudley Dursley, l'infâme cousin du jeune sorcier.