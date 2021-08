“Gunda”, un documentaire épuré et fascinant sur la vie dans une ferme

Le documentaire de Viktor Kossakovsky est une proposition de cinéma radicale, qui nous invite à contempler la vie de quelques animaux de la ferme.

Il est tentant de lever les yeux au ciel devant la nature ostensiblement artistique de “Gunda”. Tourné en noir et blanc, dépourvu de dialogues, de voix-over ou de musique, le documentaire contemplatif de Viktor Kossakovsky ne nous montre qu'une chose : la vie dans une ferme, où des cochons, des poules et des vaches gambadent. On aurait voulu parodier les films animaliers et les documentaires d'auteur qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Avec son dispositif cinématographique élégant et sérieux — des cadrages rigoureux, des images d'une beauté cristalline, une bande-son soigneusement travaillée — “Gunda” pourrait facilement prêter au ridicule. Force est cependant de reconnaître que le long-métrage est — en grande partie — à la hauteur de ses ambitions artistiques.



Plus que ses particularités techniques (le film ne résiste pas à quelques excès formels), c'est le choix de nous mettre à la hauteur des animaux qui participe au succès du documentaire. Posant sa caméra aussi près des bêtes que possible sans troubler leur quiétude, le réalisateur nous invite à les regarder dans leur intimité. Ce mot peut sembler saugrenu, mais "Gunda" donne vraiment l'impression d'observer leur vie privée, que ce soit dans des scènes où des porcelets se battent pour les mamelons de leur mère, ou dans une séquence où des poules émergent de leur cage. Lent et calme, le documentaire nous invite à contempler l'existence de ces animaux d'élevage dans sa plus simple forme — une approche qui se révèle souvent assez fascinante et poétique.



Là où des films comme "Babe" cherchent à prêter des caractéristiques humaines aux animaux, "Gunda" préfère nous monter le comportement de ses personnages, leurs dynamiques de groupe et leurs façons de communiquer, sans qu'une voix vienne nous dicter leur ressenti. Cette absence d'artifices nous invite à envisager leur expérience de manière plus franche et sans doute plus authentique. Le documentaire laisse une grande liberté à ses spectateurs qui peuvent s'attacher, voir même s'identifier aux animaux, ou au contraire regarder leurs actions avec une certaine distance, d'un point de vue éthologique ou esthétique. Gageons cependant que peu de personnes resteront complètement insensibles au sort qui attend certains personnages : si le film se refuse à défendre une quelconque cause animale, il rend tout de même explicite la fonction que remplit l'élevage. Au spectateur de sonder son propre ressenti.

"Gunda" est à découvrir dans les salles belges à partir du 11 août.