“Gueule d’Isère” : l’homme est un loup pour l’homme

Quand un jeune costumé débarque au milieu d’une communauté de chasseurs pour installer une centrale photovoltaïque. Un court métrage au charme cru.

Lors d’un âpre hiver comme tant d’autres près d’une cité minière alpine, la vie semble tourner au ralenti, telle la brume suspendue aux collines. Ce matin-là, un cadavre de mouton est retrouvé plein de sang, il a été égorgé par un loup. Au même moment, alors que l’inquiétude des éleveurs est au plus haut, un jeune homme en décalage vient représenter les intérêts de la société pour laquelle il travaille. Antoine a quitté son village d’origine depuis bien longtemps et est chargé de conduire les travaux qui doivent transformer la mine en centrale photovoltaïque. En parallèle de la chasse au loup, certains habitants ne voient pas ce chantier d’un bon oeil. Isère est particulièrement récalcitrant puisqu’il est le propriétaire du terrain convoité par l’entreprise à l’origine des travaux, c’est aussi l’ami d’enfance d’Antoine. Il devra le convaincre ou l'exproprier.

Dans cette fable brute et sombre, le loup n’est pas forcément l’animal. L’atmosphère lourde et grumeleuse est d’une poésie toute particulière. Antoine, l’enfant du pays revient dans son village, il est considéré comme un traitre de façon sous-jacente et se heurte à la communauté de chasseurs, alors que le loup rode autour du chantier. Ce court métrage signé Camille Rouaud et Esther Mysius est particulièrement réussi, et parvient à aborder en filigrane à la fois le retour au pays, la trahison et les secrets du passé.