"Grey's Anatomy": deux actrices quittent la série

Elles raccrochent leurs blouses blanches. Après 10 et 9 saisons passées dans la peau des chirurgiennes Arizona Robbins et April Kepner, Jessica Capshaw et Sarah Drew mettent un terme à l'aventure médicale sur ABC.

La première a publié un message sur son compte Twitter, le 8 mars: "J'ai eu le rare privilège de ne pas seulement jouer le rôle d'Arizona Robbins mais d'être totalement amoureuse de ce personnage pendant ces 10 dernières années. Arizona Robbins est gentille, intelligente, drôle, perspicace, audacieuse, espiègle, forte et vraiment très douée dans son travail. Elle a été l'une des premières représentantes de la communauté LGBTQ à jouer régulièrement dans une série à la télévision. Son impact sur le monde est indélébile. Pour toujours. Je suis reconnaissante d'avoir pu lui donner vie et pour la vie qu'elle m'a apportée. Je suis triste de la voir partir mais je me conforte dans l'idée qu'elle continuera à vivre dans nos esprits et imagination."

L'actrice de 41 ans a également tenu à remercier Shonda Rhimes la créatrice de la série : "Shonda, merci pour cette incroyable aventure. Avec tout mon amour, Jessica."

De son côté, Sarah Drew a également commenté son départ sur son compte Twitter via un message où l'on pouvait notamment lire: "Merci pour tout votre amour. Je sais que vous êtes tristes. Je le suis aussi". L'actrice de 37 ans n'a pas manqué, elle aussi, de remercier l'incontournable Shonda Rhimes: "Je suis plus que reconnaissante pour tout ce que tu m'as apporté ces 9 dernières années. Ce fut une aventure inoubliable.", a-t-elle rajouté dans un message sur Twitter.

Quant à la productrice et créatrice derrière le succès des séries "Scandal" et de "Grey's Anatomy", Shonda Rhimes a vanté les louanges de ses actrices sur son compte Instagram: "C'est toujours compliqué pour moi de dire au revoir à n'importe lequel de mes personnages. Arizona Robbins autant qu'April Kepner ne sont pas seulement des personnages aimés mais cultes [...] Je serai à jamais reconnaissante à Jessica et Sarah d'avoir donné vie à ces personnages grâce à leur interprétation passionnée et d'avoir inspiré les femmes dans le monde. Elles feront toujours partie de la famille Shondaland".

ABC diffuse actuellement aux Etats-Unis la saison 14 de "Grey's Anatomy".

Quant à l'actrice principale de la série, Ellen Pompeo, elle a récemment signé pour deux saisons supplémentaires. A noter que Shonda Rhimes a signé un nouveau contrat avec la plateforme Netflix pour les quatre prochaines années dans le but de créer de nouvelles séries via sa société Shondaland.