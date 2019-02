"Greenland" : Gerard Butler collaborera de nouveau avec le réalisateur Ric Roman Waugh

Le film "Angel Has Fallen" n'est même pas encore sorti aux Etats-Unis (son lancement est prévu le 23 août prochain) que son interprète principal, Gerard Butler, et celui qui l'a dirigé, Ric Roman Waugh, ont prévu de travailler ensemble sur un nouveau projet, un thriller intitulé "Greenland".

Selon Variety, Gerard Butler ("P.S. I Love You", "Olympus Has Fallen", "Dragons") est en négociations pour jouer la tête d'affiche de "Greenland", un film sur le combat d'une famille qui tente de survivre après une catastrophe naturelle. Il sera produit par Basil Iwanyk de la société Thunder Road Films à qui l'on doit notamment "A Star Is Born" et "Sicario".

Le tournage devrait commencer en mai à Toronto, au Canada.

STXinternational s'occupera de vendre le film à l'international lors du marché du film européen à Berlin et le distribuera au Royaume-Uni et en Irlande.

Ric Roman Waugh a récemment écrit, réalisé et produit le drame "Shot Caller" avec, au casting, l'acteur de "Game of Thrones", Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister). Il est également l'auteur de "Snitch", avec Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Barry Pepper, Michael K. Williams, Benjamin Bratt, Jon Bernthal et Melina Kanakaredes.