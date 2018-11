"Green Knight", le prochain film du réalisateur de "The Old Man & The Gun"

Moins d'un mois après la sortie de son dernier film "The Old Man and the Gun", David Lowery a déjà un autre projet en tête, celui d'adapter un conte médiéval. Baptisé "Green Knigh", le long-métrage historique reviendra sur l'une des fables les plus connues d'Angleterre qui remonte à la légende du roi Arthur.

Il a dirigé Casey Affleck dans "A Ghost Story" en 2017 pour les studios A24, David Lowery fera de nouveau équipe avec la société de distribution pour son nouveau film, "Green Knight" a annoncé la presse américaine. A24, Ley Line et BRON Studio financent son film fantastique racontant l'histoire médiévale de Sir Gauvain et du Chevalier vert.

Il s'agit de l'un des contes anglais les plus connus du monde littéraire. L'histoire raconte comment le chevalier Sir Gauvain de la table ronde du roi Arthur, accepte de relever un défi, celui de décapiter le chevalier vert et de recevoir le même coup fatale un an et un jour après. Un défi qui n'a que pour but de tester sa loyauté envers le roi.

Deux adaptations ont déjà vu le jour, toutes les deux écrites et réalisées par Stephen Weeks en 1973 avec Murray Head et Nigel Green ainsi qu'en 1984 avec Miles O'Keeffe et Sean Connery.

Pour le moment, ni la date du début du tournage ni le casting n'ont été annoncés.

Le réalisateur américain David Lowery a sorti son dernier film "The Old Man and the Gun", avec Robert Redford et Casey Affleck dans les rôles principaux, le 19 octobre dernier aux Etats-Unis. Ce long métrage est encore inédit en France.