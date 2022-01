Golden Globes, Grammy Awards, Sundance ... Les cérémonies sont-elles vouées à disparaître ?

C’est comme un air de déjà-vu. Avec la recrudescence de cas positifs au Covid-19 avec le variant Omicron, la saison des remises de prix est une nouvelle fois bousculée par la crise sanitaire aux Etats-Unis. De nombreux rassemblements ont dû être annulés ou repensés pour préserver la santé des participants. Le BAFTA Tea Party, qui rassemble chaque année le gratin du petit et du grand écran à Beverly Hills, a dû annuler encore une fois son rassemblement prévu pour le 8 janvier à Los Angeles. Une mesure de précaution selon l’organisation. Pourtant la 75e cérémonie des BAFTA Film Awards est toujours maintenue au 13 mars 2022 ainsi que les BAFTA TV Craft Awards pour le 24 avril et les BAFTA TV Awards pour le 8 mai à Londres.

Et le gagnant est… Omicron ! Le variant ne fait qu’augmenter les cas positifs au Covid-19 à travers le monde. A tel point, qu’aux Etats-Unis, cette nouvelle vague impacte encore une fois le monde du divertissement. Golden Globes, Grammy Awards, Sundance… les grandes remises de prix et les festivals doivent, cette année encore, se réadapter. Mais à force, ces cérémonies sont-elles vouées à disparaître ?

Coup dur également pour les Golden Globes. L’une des cérémonies les plus prestigieuses aux Etats-Unis, qui se tient traditionnellement au début du mois de janvier, a dû, à son tour, modifier son programme. Si l’année dernière Tina Fey et Amy Poehler avaient succédé au brillant Ricky Gervais, la version 2022 sera bien moins glamour. La Hollywood Foreign Press Association avait annoncé que la 79e cérémonie ne ressemblerait à aucune autre. Pas de public, pas de "red carpet" et pas de médias. Une première qui rappelle la cérémonie de 2008, Hollywood subissait alors une grève des scénaristes.