Golden Globes 2019 : les surprises et les grands absents de cette 76e édition

Les Golden Globes viennent de dévoiler les nominations de sa 76e édition, ce 6 jeudi décembre à Los Angeles, avec l'aide de Christian Slater, Leslie Mann, Terry Crews et Danai Gurira. Si certains ressortent victorieux avec plusieurs nominations comme le biopic de Dick Cheney "Vice", d'autres comme la série "This Is Us" n'arrivent même pas à décrocher, ne serait-ce qu'une seule place sous les projecteurs.

C'est LE rendez-vous qui donne le coup d'envoie de la saison des récompenses cinématographiques aux États-Unis. Considérée comme l'une des cérémonies les plus importantes outre-Atlantique, les Golden Globes donnent généralement le ton pour l'ultime rendez-vous du septième art, la cérémonie des Oscars.

Les grands gagnants

Avec six nominations, "Vice" d'Adam McKay s'impose parmi les nombreux longs métrages sélectionnés pour remporter un Golden Globe. Le biopic de Dick Cheney, porté par Christian Bale, réussit l'exploit d'être nommé dans les catégories les plus convoitées : meilleur réalisateur, meilleure comédie, meilleur acteur dans une comédie, meilleur second rôle masculin et féminin et meilleur scénario. Juste derrière, avec cinq nominations, les films "La Favorite", "Green Book : sur les routes du sud" et "A Star Is Born" pourraient bien donner du fil à retordre.

Du côté des séries TV, c'est l'une des dernières créations de Ryan Murphy qui remporte la palme du programme le plus nommé. "The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story" enregistre quatre nominations dans les catégories Meilleur téléfilm/mini-série, Meilleur acteur dans une mini-série pour Darren Criss, Meilleur second rôle féminin et masculin pour Penélope Cruz et Édgar Ramírez.

Les grands gagnants de cette 76e cérémonie des Golden Globes restent sans nul doute les studios The Walt Disney Company qui cumulent 21 nominations grâce à son rachat des studios Fox. Une main mise incontestable qui s'élève jusqu'à 31 nominations avec la chaîne de télévision FX Networks dans les catégories télévisuelles.

Les oubliés de 2019

La joie des uns fait le malheur des autres. Cette année, la série dramatique de NBC "This Is Us" ne décroche aucune nomination alors que Sterling K. Brown était sorti victorieux de la 75e cérémonie en 2018 en remportant le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique. Aucune trace également de "Maniac", série de Netflix rassemblant Jonah Hill, Emma Stone et Justin Theroux.

Une déception partagée par les fans de "The Handmaid's Tale" qui, malgré une nomination pour Elisabeth Moss pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique, n'arrive pas à s'imposer dans la catégorie "meilleure série dramatique". Un trophée que la série de Bruce Miller avait pourtant remporté en 2018.

Côté cinéma, c'est la faible présence de "First Man" qui pourrait surprendre. Seule Claire Foy parvient à tirer son épingle du jeu, contrairement à son partenaire Ryan Gosling et le réalisateur Damien Chazelle. À noter par ailleurs, l'absence du film de Steve McQueen, "Les Veuves", et de son interprète Viola Davis.

La 76e cérémonie des Golden Globes se dérouleront le dimanche 6 janvier 2019 avec les acteurs Sandra Oh et Adam Samberg à la présentation.